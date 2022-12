Facevano scippi per avere i soldi della droga: arrestati i due ladri tossicodipendenti

Novara – Sono stati arrestati a Novara dalla Polizia Locale due ladri tossicodipendenti: un uomo residente a Serravalle Sesia e una donna di Ameno. I carabinieri valsesiani erano già sulle loro tracce ma poche ore più tardi i due sono stati arrestati in flagranza di reato a Novara dove hanno intercettato una donna per strada, all’uscita dal lavoro e, aggredendola con un coltello, le hanno strappato la borsa. Ma in quel momento in zona passava una pattuglia della Polizia Locale che ha visto la vittima correre verso l’auto dei borseggiatori, subito bloccati e identificati. La rapina è avvenuta intorno alle 22 in corso Risorgimento a Novara. La vittima, una badante di 50 anni da tempo in Italia, aveva appena finito il turno di lavoro e stava percorrendo a piedi il corso per tornare al suo appartamento quando ha sentito la voce di una ragazza: “Signora, signora, si fermi”. Si è voltata e la ragazza le si è piazzata davanti con un coltello. Un’azione fulminea: la sconosciuta le ha tagliato i manici della borsa. La vittima è anche rimasta ferita ma ha inseguito la rapinatrice che è scappata salendo su un’auto dove l’attendeva l’uomo di Serravalle. La coppia era già nota: entrambi come assuntori di stupefacenti. Probabilmente volevano recuperare qualche spicciolo per acquistare droga.