I Sindacati portano l’Asl Al davanti al Prefetto

Alessandria – Nonostante tutti gli sforzi per spiegare i ripetuti fallimenti della sanità provinciale alessandrina che vanno dall’Ipab Borsalino con un debito milionario, allo scandalo della dottoressa Nicoletta Zanni, 56 anni da Potenza ma residente a Novi (amica della Panetta), che ha truffato la stessa Asl per centinaia di migliaia di euro con false ricette per cui è stata condannata con sentenza passata in giudicato a un anno e sette mesi di reclusione nel 2018 dal tribunale di Alessandria (ma l’Ordine dei Medici non se n’è accorto e non l’ha sospesa), è chiaro che l’Asl fa politica e non si cura della salute dei cittadini per cui la misura è colma e ora, giustamente, i sindacati provinciali Cgil-Cisl-Uil Nursind e le Rsu della provincia hanno indetto lo stato di agitazione negli ospedali (solo in Italia succedono queste cose, ma fa listess) dell’Asl Alessandria (89° su 110 nella classifica delle Asl italiane) perché insoddisfatti delle risposte dell’Azienda Sanitaria Alessandria sui problemi sollevati da tempo, in merito alla carenza di personale e alle stabilizzazioni di coloro che erano stati chiamati in pandemia per far fronte al bisogno e ora non sono assunti. È il parere di Alberto Accordi, Fials, Sonia Ciminello, Uil, Antonio Lace, Cisl, Francesca Voltan, Cgil e Aldo Raia Nursind. Naturalmente il dottor Maconi (nella foto) fa finta di niente ma i sindacati hanno perso la pazienza e attendono risposte davanti al prefetto Francesco Zito. I punti più contestati riguardano l’assunzione di soli cinque operatori socio-sanitari nei vari ospedali, uno per ogni presidio, quando ne servirebbero molti di più e quando la graduatoria del concorso avvenuto mesi fa era già nota a giugno.