Scomparso da Borgo d’Ale, trovato nel Veneto

Vercelli (da Prima Vercelli) – È stato ritrovata nella zona di Rovigo la persona che dal 30 novembre non dava più sue notizie. Spiega il sindaco Pier Mauro Andorno in un post su Facebook: “Soggiornava in un bed and breakfast del nostro paese. Sin dalla prima mattina, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Cigliano, si è attivata la complessa macchina delle ricerche, costituita da squadre di Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile AIB e altri volontari, che si sono dedicati a setacciare il nostro grande e variegato territorio, con l’ausilio di elicottero, droni ed altri strumenti tecnologici. Le ricerche sono andate avanti fino a tarda sera. Grazie all’attenzione e indagini dei Carabinieri il caso è stato risolto positivamente e la persona cercata è stata rintracciata nella provincia di Rovigo. A tal punto ne sono stati informati e coinvolti i suoi famigliari. Rivolgiamo il più sentito ringraziamento ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale, ai gruppi di volontari AIB ed a tutti gli altri soggetti che hanno partecipato alle ricerche, dimostrando alta professionalità, tempestività e razionalità”.