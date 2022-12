Distrutto dalle fiamme un camion carico di legna

Asti – Stamane a Isola d’Asti è andato a fuoco un camion carico di legname. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato l’incendio visibile dall’autostrada Asti-Cuneo per cui numerose sono state le telefonate giunte al centralino dei Vigili del Fuoco che avuto non poche difficoltà a raggiungere il mezzo in fiamme per spegnerlo in quanto si trovava in un campo adiacente all’autostrada e, viste le condizioni del terreno reso molto fangoso dalle piogge di ieri e oggi, la squadra di turno lo ha potuto avvicinare solo a bordo di un pick up da fuoristrada. A seguire, l’autobotte per lo spegnimento che è durato circa 3 ore. Per fortuna non si registrano feriti. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.