Ferito gravemente in un incidente stradale un bimbo di un anno

Nizza Monferrato – Un piccolo di un anno è rimasto gravemente ferito in un incidente che si è verificato ieri pomeriggio verso le sei sulla strada provinciale 28 che conduce a Bruno, in direzione Alessandria. Era a bordo di un’auto con mamma e papà che, per cause in corso di accertamento, nelle vicinanze della casa di riposo Villa Cerreto è andata a sbattere frontalmente con un’altra auto che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto è stato inevitabile e una delle due auto si è ribaltata. Sul posto i Vigili del Fuoco di Nizza e Asti, le ambulanze del 118, e la Polizia Stradale. Le condizioni del bimbo e della madre sono apparse subito molto gravi. Entrambi sono stati portati in ospedale ad Alessandria e sono in pericolo di vita. I feriti sono complessivamente sei: oltre a madre e bimbo, il padre e tre persone a bordo dell’altra auto che non sarebbero in pericolo di vita e sono stati ricoverati codice giallo.