Alessandria – Non ce l’ha fatta il bambino d’un anno e mezzo ricoverato ieri all’Ospedale Infantile di Alessandria dopo il grave incidente stradale di cui abbiamo scritto stamane che si era verificato lungo la provinciale 28 tra Nizza e Bruno, nell’astigiano. Come riportato da noi di Alessandria Oggi le sue condizioni erano gravissime, per cui è deceduto oggi pomeriggio.