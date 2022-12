A fuoco un condominio in centro a Gavi

Gavi – Ieri sera per cause in corso di accertamento il condominio Principessa Gavia in Via Roma, costruito una decina d’anni dove c’era un vecchio garage del Cit, ha preso fuoco verso le nove e mezza. Nell’edificio sono ospitati anche uno studio medico, uno studio dentistico e un supermercato, tutti vuoti al momento dell’incendio. Le fiamme si sono sviluppate dal tetto e pare che siano dovute al malfunzionamento della canna fumaria d’un caminetto. Tutti gli occupanti, sei famiglie, sono stati sgomberati e hanno dovuto trasferirsi da parenti e in albergo. Per fortuna non si è registrato nessun ferito. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno avuto ragione nel corso della notte. Anche una squadra del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incendio. Presente anche il sindaco Carlo Massa.