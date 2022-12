I preti si aggiudicheranno la gestione di parte dell’ospedale di Tortona (Vescovo permettendo)

Tortona (Maria Ferrari) – L’associazione temporanea di aziende (Ati) è l’unico concorrente che ha risposto al bando per appaltare Pronto Soccorso, Riabilitazione e altri reparti per 49 milioni di euro in nove anni, è composta da Codess Sanità, Coop Il Gabbiano e il Gruppo MLC di Treviso. Siamo in ambito cattolico (e a Tortona non è una novità) i cui vertici vengono dati come molto vicini alla presidente del Bambin Gesù, la novarese Mariella Enoc. È romano con attività in tutto il Paese il Gruppo Mlc, costituito dalla Medical Line Consulting srl e dalla Medical Line Consulting Ambulatori srl. Ha già operato anche in Piemonte, come nel caso della Asl To4 alla quale aveva fornito personale medico.