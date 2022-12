In Piemonte la Lega confermerà l’alessandrino Riccardo Molinari che sceglierà Lino Pettazzi per la segreteria provinciale

Torino (Giulia Giraudo) – Il dado è tratto. Da indiscrezioni molto attendibili veniamo a sapere che non cambierà la sua linea politica e gestionale la Lega in Piemonte dove sarebbe confermato l’attuale segretario regionale e capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari al rinnovo dell’incarico, all’inizio del prossimo anno. Qualche cambiamento nella guide delle federazioni provinciali ci sarà. La novità più significativa riguarda Torino, dove Alessandro Benvenuto segretario della federazione provinciale passerà il testimone a Elena Maccanti, leghista di lungo corso – eletta in parlamento nel 2008, poi assessore regionale, nel 2012 nominata da Roberto Maroni vice segretario federale del partito, di nuovo in Parlamento dal 2018 e dal 2021 anche capogruppo in consiglio comunale a Torino – alle Politiche di ottobre ha vinto il collegio uninominale della zona ovest di Torino (inizialmente considerato uno di quelli in bilico). Si comincia sabato con i provinciali di Cuneo e Alessandria. Nessuna sorpresa in vista. A Cuneo si aspetta la riconferma il senatore Giorgio Maria Bergesio, mentre ad Alessandria (dove il partito cittadino ha eletto Alessandro Rolando) Molinari è pronto ad affidare la provincia al suo fedelissimo Lino Pettazzi (nella foto a lato), orfano di un seggio parlamentare. Ancora in corso la ricerca di un candidato unitario per Asti, affidata da qualche anno al commissario e deputato Andrea Giaccone.