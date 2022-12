Inseguimento ai giardini, arrestato spacciatore

Alessandria – Dopo un lungo inseguimento a piedi e di corsa per le vie in zona stazione, i Carabinieri sono riusciti a bloccare e a trarre in arresto uno spacciatore che stava consegnando la droga confezionata in tre panetti contrassegnati dal logo di un Iphone. Quando è stato fermato ha cercato di liberarsi aggredendo gli uomini della Benemerita. Sembra che fosse appena arrivato in città col treno per consegnare la roba. Dopo l’arresto c’è stato l’interrogatorio del Gip che ne ha disposto la custodia in carcere.