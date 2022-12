Ranking ATP aggiornato: i favoriti per il 2023 e curiosità sul tennis

Milano – Il 2022 è stato sicuramente l’anno degli spagnoli, con Nadal che ha vinto Australian Open e Roland Garros, Alcaraz che ha trionfato agli US Open, schizzando al primo posto del Ranking ATP. Come dimostrano le ultime previsioni sul tennis, toccherà a Casper Ruud, Tsitsipas, Djokovic (in veste inedita di sfidante) e Aliassime, contrastare il predominio Iberico nel 2023, mentre Ranking ATP aggiornato mostra l’allungo del diciannovenne spagnolo al primo posto con 6820 punti, ben 800 punti sopra Nadal.

Ranking ATP attuale e favoriti nel 2023

Il tennista norvegese Ruud è il primo favorito per il 2023 perché quest’anno ha disputato 2 Open di altissimo livello, arrivando in finale al Franch Open, in semifinale agli US Open. Attualmente, si colloca al terzo posto del Ranking ATP con 5820 punti. Segue al quarto posto il greco Tsitsipas con 5550 punti, quinto posto per il Re Serbo, il grande Djokovic, che scende a 4820 punti. Da tenere d’occhio per i pronostici e le scommesse sul tennis del 2023, c’è anche il canadese Aliassime, sesto nel Ranking ATP con 4195 punti. Tuttavia, la sensazione di appassionati e addetti ai lavori è che anche il prossimo anno sarà tutto spagnolo, visti i risultati straordinari della coppia Nadal – Alcaraz e la tenera età di quest’ultimo, che a soli 20 anni ha dimostrato di saper salire sul tetto del mondo senza particolari problemi. Per quanto riguarda il tennis Azzurro, c’è grande attesa per la risalita del Ranking da parte di Sinner e Berrettini, relegati alla posizione 15 e 16 dopo un 2022 in ombra, almeno per quanto riguarda gli Open.

Curiosità sul tennis per pronostici e scommesse

Sono tantissime le curiosità sul tennis che potrebbero aiutare nei pronostici in qualsiasi gara o torneo. Una partita di tennis dura in media dalle 2 alle 3 ore, ma ci sono eccezioni che vanno ben oltre, come la gara del 2010 fra Isner e Mahut, giocata nel primo turno di Wimbledon, che durò ben 11 ore e 5 minuti. Questa partita venne giocata in 3 giorni, dal 22 giugno al 24, ancora oggi è la gara di tennis più lunga della storia. Un’altra curiosità particolarmente utile, soprattutto per chi adora scommettere il tennis live, è la risposta alla domanda: perché prima di servire, i tennisti guardano le palline? I duri colpi durante gli scambi e il contatto violento con il suolo, fanno sgonfiare o deformare le palline molto più rapidamente di quanto si possa credere, ecco perché è fondamentale controllare sempre prima di battere. Anche per le racchette vale lo stesso discorso, infatti, i tennisti cambiano racchetta anche ogni set, o applicano i dampeners, pezzi di plastica che fungono da ammortizzatori, sulla rete nella parte vicino al manico, per tendere meglio le corde e avere una risposta o un tiro più potente. I tennisti più vincenti in assoluto per quanto riguarda gli Slam sono Nadal con 22 vittorie e Djokovic con 21 trionfi, nel 2023 cercheranno sicuramente di aumentare il loro score, Alcaraz permettendo, in una corsa a 3 per aumentare i record all time del tennis.