Per qualcuno a Valenza Gesù è figlio di N.N.

Valenza – Evidentemente a qualcuno dispiace che ci siano Maria e Giuseppe nel presepe, simbolo di una famiglia tradizionale che in troppi vogliono demolire per sempre. Questo il chiaro segnale del furto delle figure di Maria e Giuseppe dal presepe installato vicino al Teatro Sociale. Nonostate che fossero saldamente ancorate al selciato con dei bulloni, chi le ha rubate l’ha fatto con premeditazione, le ha sbullonate e caricate su un furgone nottetempo. È scattata la denuncia e sono iniziate le indagini. Gli inquirenti potranno affidarsi alle telecamere di sorveglianza dell’area che non sono state manomesse. Le due statue saranno sostituite.