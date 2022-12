Quando l’Italia vince: Ferrero ha comprato il colosso Usa dei gelati Wells Enterprises

Alba (Giulia Giraudo) – A Ferrero non basta più l’Europa dove è ormai leader incontrastata del settore dolciario perchè oggi pomeriggio ha chiuso la trattativa per l’acquisizione della società statunitense Wells Enterprises, considerata la più grande azienda di gelati, con marchi rinomati come Blue Bunny, Blue Ribbon Classics, Bomb Pop e Halo Top. Wells Enterprises rimarrà un’azienda autonoma coi propri uffici a Le Mars, in Iowa, e le attività produttive a Le Mars, Henderson (Nevada) e Dunkirk, (New York). Mike Wells, membro della famiglia fondatrice e attuale amministratore delegato e chief engagement officer, opererà come consulente al fine di sostenere la transizione e mantenere il suo ruolo attivo nella comunità di Le Mars. Liam Killeen, attuale presidente di Wells, sarà nominato amministratore delegato e il leadership team esistente rimarrà in carica. L’operazione consolida il programma di espansione del gruppo Ferrero in Nord America dopo le acquisizioni gestite con successo di Fannie May (2017), l’ex business dolciario di Nestlé in US e le attività di biscotti e snack alla frutta di Kellogg (2018). L’espansione dell’impronta nordamericana è stata ulteriormente rafforzata attraverso le aziende affiliate, con l’acquisizione di Ferrara Candy Company (2017) – produttore e leader del mercato statunitense delle caramelle con i suoi marchi Nerds, Trolli, Sweet-tarts e Black Forest.