Crolla un albero sul selciato, per fortuna nessuna vittima

Acqui Terme – Stamane poco prima delle otto un albero è caduto in Corso Bagni. Per fortuna non passava nessuno e per puro caso non ci sono state vittime. La pianta è collassata sul marciapiede proprio davanti alla Scuola Primaria Fanciulli nel tratto di corso Bagni al di là del ponte Carlo Alberto, poco prima dell’Hotel Rondò. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile insieme al personale della Polizia Locale di Acqui. In molti si chiedono come sia stato possibile che un albero di quelle dimensioni e di quell’età possa essere crollato senza che gli addetti al verde pubblico del Comune di Acqui Terme si fossero mai accorti di niente. Probabilmente la Procura della Repubblica di Alessandria aprirà un fascicolo per dare il via alle indagini da parte dei Carabinieri che dovranno appurare le responsabilità dei reggitori del Comune di Acqui.

La foto è traatta dal settimanale L’Ancora