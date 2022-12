Dalla Signora Lorenza Vitale Cesa – Ogni cittadino deve poter amare il luogo dove vive

Ho proposto l’iniziativa Nastri Rossi ad Alessandria all’amministrazione credendo fermamente che una città debba ripartire dal cittadino, dal suo amore e rispetto per i luoghi in cui abita e vive. Volevo sperimentare una messa in scena dell’importanza del gesto del singolo grazie a nastri rossi esposti da ognuno di noi. Nei miei progetti era fondamentale il coinvolgimento dei giovani perché grazie al renderli parte attiva saranno stimolati ad avere cura e attenzione per la città. Ad oggi il progetto, non ancora concluso, ha già superato le aspettative. La partecipazione delle scuole in primis, dei cittadini, delle associazioni sportive e parte dei commercianti è la commovente prova di quanto si desiderasse poter partecipare a rendere un po’ di calore ad Alessandria, con un gesto semplice e alla portata di tutti, come un nastro rosso. Volendo, tutti potrebbero mettere nastri o fiocchi fuori dalle finestre, attività e scuole, per i vicini, i passanti, per noi. Volendo tutti possono, questo è l’importante, nessuno escluso e tutti solidali verso l’unico obbiettivo: l’amore per la città. L’iniziativa sarà in corso fino all’11 dicembre per il concorso: chi vorrà partecipare potrà mettere fiocchi e nastri e postare una foto sul gruppo facebook” nastri rossi ad Alessandria” con un breve messaggio sulla città. Il sindaco premierà il cittadino, l’attività e la scuola più solidali. Iscrivetevi al gruppo facebook e constaterete le bellissime espressioni a cui questa iniziativa ha dato vita.