La Giunta Regionale approva ufficialmente il progetto Logistico del retro porto di Genova targato Slala

Torino – Ora è nero su bianco: il vicepresidente della Giunta Regionale Fabio Carosso (nella foto a destra) è intervenuto alla riunione della II Commissione (pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione; comunicazioni) presieduta da Valter Marin (nella foto a sinistra) dicendo, fra l’altro, che “in Piemonte stanno per essere effettuati grandi investimenti sulla logistica, soprattutto in relazione al Terzo Valico e alla Tav”. La commissione ha dato parere favorevole al Documento di economia e finanza regionale 2023 – 2025 per la propria materia, mentre Carosso ha promesso che la Giunta si impegnerà a fondo per “promuovere lo sviluppo sostenibile del settore socio economico. I Comuni dovranno modernizzare i loro Piani regolatori alla luce del piano paesaggistico e delle altre norme regionali”. La Giunta Regionale intanto sta lavorando a una nuova legge urbanistica per facilitare lo sviluppo della Logistica tra Piemonte e Liguria.

“Qualcosa di importante si sta muovendo – ci ha detto al telefono il presidente di Slala avvocato Cesare Rossini (nella foto in alto) – e sono molto ottimista sul futuro della nostra provincia e di tutto il Piemonte in vista della realizzazione piena dei programmi che ci siamo dati come Slala da tempo”.