Serie D: il Derthona fuori dalla Coppa Italia ai rigori

Tortona (Derthona 3 – Crema 4 ai rigori) – Il Derthona ha perso ai rigori per 4 a 3 davanti al suo pubblico da un combattivo Crema che non ha fatto tirare il fiato ai Leoncelli con diverse occasioni neutralizzate da Calzetta, e una traversa di Melchiori.

Derthona (4-2-3-1): Calzetta, Zucchini, Agazzi, D’Arrigo (11′ st Tambussi), Matera, Turchet, Fomov, Ciko, D’Orazio (17′ st Manasiev), Saccà, Romairone. All. Chezzi

Crema (4-3-3): Peschieri, Spaneshi, Grassi (25′ st Groppelli), Ricozzi, Vavassori, Forni (19′ st Cerri), Lovaglio (36′ st Recino), Gerace, Gallo (25′ st Tosi), Melchiori (32′ st Nesci), Madiotto. All. Bellinzaghi

Arbitro: Branzoni di Mestre

Gol: pt 33′ Spaneshi; st 2′ Ciko su rigore

Espulsi: Agazzi (7′ st) per fallo su chiara occasione da gol e Vavassori (31′ st) per doppio giallo

Ammoniti: Saccà, Melchiori, Groppelli, Manasiev e Matera

Corner: 5-5

Recuperi: 1+5.