Tenta il furto di rame in una centralina dell’Enel ma è fulminato e finisce all’ospedale

Vercelli – È andata male a un ladro di rame che mettendo le mani nottetempo in una centralina dell’Enel ha beccato una forte scarica elettrica ed è stramazzato a terra mezzo morto. Il fatto è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato in Via Sabotino all’altezza del civico 45, in zona Porta Torino. L’esatta dinamica dell’incidente è stata resa nota ieri dagli uomini della Benemerita che hanno svolto le indagini sull’incidente. I soccorritori, chiamati dal figlio, avevano trovato l’uomo in via Sabotino. Ma dai primi accertamenti scattati subito dopo l’intervento del personale sanitario, sia dai vigili del fuoco che dagli stessi Carabinieri, avevano portato ad escludere che l’uomo fosse stato folgorato in casa o nel palazzo dove vive. Così sono stati effettuati accertamenti e si è appurato che l’incidente era avvenuto a circa un chilometro di distanza. Padre e figlio stavano armeggiando in una centralina Enel quando l’uomo, un rumeno di 40 anni, è rimasto folgorato ed è stramazzato a terra. Il figlio allora lo ha trasportato a casa ma intuendo che le condizioni del padre erano molto gravi ha dato l’allarme. Attualmente l’uomo lotta fra la vita e la morte all’ospedale Maggiore di Novara dopo il trasferimento dall’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, avvenuto in codice rosso nella giornata di sabato.