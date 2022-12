Disastro ferrovie: studenti a piedi e passaggi a livello bloccati

Alessandria – La situazione del trasporto pubblico in treno nella nostra provincia, se non fosse drammatico sarebbe comico. Triste conseguenza del perenne e ormai intollerabile disservizio delle ferrovie, nelle scuole superiori un buon numero di studenti, che frequenta gli istituti scolastici casalesi, sarà costretto a seguire le lezioni attraverso la Didattica a Distanza per la soppressione di alcune corse dovute al ponte dell’8 dicembre. Ciò anche perché a Casale Monferrato hanno scelto di invertire il calendario scolastico della Regione Piemonte, adottando il ponte di Ognissanti invece di quello dell’8 dicembre e oggi si trovano con una situazione di profondo disagio in quanto a causa della totale assenza di trasporti ferroviari in alcune ampie zone della provincia ha isolato centri nevralgici come le scuole privi di collegamenti per i pendolari che non fanno il ponte, per i turisti e i cittadini che in questi giorni volevano spostarsi in treno. Non basta perché se nel casalese i treni non ci sono nel ponte dell’otto dicembre, nell’ovadese i passaggi a livello chiusi. Stamane verso le nove infatti i pendolari hanno segnalato di essere rimasti bloccati sui bus alternativi a causa d’un passaggio a livello rimasto chiuso a lungo per il passaggio a velocità ridotta d’un treno merci.