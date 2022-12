Spacciava davanti alla stazione: arrestato dai Carabinieri

Tortona – Uno spacciatore extracomunitario è stato tratto in arresto dai Carabinieri per spaccio di droga. Stava seduto sulle panchine di fronte alla stazione ferroviaria ma è stato sorpreso dagli uomini della Benemerita di pattuglia a vendere 6 grammi di hashish. Non appena si è accorto dell’arrivo dei carabinieri ha tentato di scappare in bicicletta ma i Carabinieri hanno fatto in tempo a bloccarlo. Dalla perquisizione personale è risultato che aveva addosso altri 9 grammi di cocaina e 75 grammi di hashish oltre a 110 euro in contanti provento dello spaccio. Portato in caserma è stato poi condotto in tribunale ad Alessandria dove il giudice ha convalidato l’arresto per cui è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione giornaliera in caserma.