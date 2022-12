Alessandria – Montevarchi: i Grigi attaccano di più ma gli ospiti rispondono con ordine ed efficacia

Alessandria (Alessandria 2 – Montevarchi 2) – I Grigi possono rimpiangere il fatto di essere andati due volte in vantaggio e di essere stati sempre raggiunti per cui è finita pari. Dopo un avvio guardingo la gara si è aperta. Pareggio tutto sommato giusto fra due squadre che hanno provato a vincere. La partita è stata giocata con buon ritmo da entrambe le parti, l’equilibrio del risultato è giusto anche se i toscani sono apparsi più ordinati e meglio disposti in campo. Al vantaggio di Rota nel primo tempo ha risposto a inizio ripresa, Lischi con un tiro al giro dal limite, ma il parziale di parità dura appena quattro minuti, poiché, al 60′, Checchi riporta avanti i nostri nell’unica sua occasione del secondo tempo. Gli ospiti reggono e raggiungono di nuovo il pari con Jallow che batte Marietta di testa su assist di Giordani.

Alessandria (4-2-3-1): Marietta; Rota, Checchi, Sini, Nunzella; Nichetti, Speranza; Lombardi (27’st Rizzo), Martignago (37’st Sylla), Pellegrini (42’st Ghiozzi); (27’st Nepi). In panchina: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Mionic, Perseu, Bellucci, Baldi, Filip, Ventre. All.: Rebuffi.

Montevarchi (3-4-3): Mazzini; Fiumanò, Bertola (32’st Boccadamo), Nador; Mané (42′ st Marcucci), Amatucci, Petra (7’st Chiti), Lischi; Giordani, Jallow, Kernezo. In panchina: Giusti, Rossi, Italeng, Cerasani, Saporiti. All.: Banchini.

Gol: 23′ Rota (A), 56′ Lischi (A.M.), 61′ Checchi (A), 67′ Jallow (A.M.).

Arbitro: Calzavara di Varese.

Guardalinee: Tini Brunozzi di Foligno e Cataneo di Foggia.

Ammoniti: Nador, Bertola, Nunzella, Sylla per gioco falloso.

Corner: 10-3 per l’Alessandria.

Recuperi: 1+4.