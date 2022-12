Alessandria 2 – Montevarchi 2: quando si è smorbi…

Penultimo appuntamento del girone d’andata, questo incontro potrebbe rappresentare uno spartiacque per il futuro delle due squadre. I toscani sono sotto di noi di un punto (13 contro i nostri 14) e solo l’Olbia (terzultimo) ci separa. E se alla XVII i Grigi hanno sperperato ad Ancona, (0-3) ai nostri odierni avversari non è certo andata meglio perché hanno ceduto 1-2 in casa contro un non certo irresistibile Pontedera. Partita questa che ha avuto effetti devastanti per i Rossoblù. Infatti, oltre alla battuta d’arresto in classifica, è saltato il rapporto di fiducia tra mister Malotti, allenatore apprezzato, e la sua piazza.

La squadra toscana è stata concepita in estate con lo scopo dichiarato di fare minutaggio e una politica volta ai giovani virgulti. Purtroppo, durante la prima parte della stagione, i toscani hanno subito una serie di defezioni importanti per infortuni anche gravi che hanno snaturato un collettivo comunque confezionato con alcune interessanti individualità. Malotti applicava abitualmente il 3-5-2; vedremo se il suo sostituto mister Banchini confermerà il modulo originale o deciderà di cambiare.

La differenza però fra la stagione ugualmente scassata dei Grigi e quella dell’Aquila Montevarchi sta nel fatto che in Toscana i dirigenti, l’ambiente e la città sono abituati a far le nozze coi fichi secchi e tutti gioiscono quando anche gli obiettivi più modesti sono centrati. Vedere la propria squadra quindi dimenarsi tra difficoltà e incertezze, là è accettabile e accettato.

Qui da noi invece s’è ormai creato da decenni un parterre spocchioso e incapace di valutare tecnicamente e culturalmente le situazioni. Qui si vive di ricordi ormai sfumati, rappresentati da personaggi leggendari solo nella fantasia di alcuni, e “mitici” ma solo per una piazza calcisticamente poco competente come la nostra. Infatti in giro per l’Italia veniamo considerati “visionari” (eufemismo). Qui in riva al Tanaro c’è amore per lo sport e per il nostro club ma solo a parole (quelle non costano un tubo) mentre la nostra autoreferenzialità è spacciata per passione.

Ecco che quindi un match come questo, una sorta di dentro o fuori, potrebbe diventare, soprattutto per noi, una sorta di pietra tombale. Affermazione la nostra tutt’altro che ispirata dalle paure del momento. Il fatto è che qui certa stampa, a tutt’ oggi, non ha messo in guardia dai disastri ai quali potremmo andare incontro.

Qui davvero pochi hanno colto il momento topico.

Superficiali, menefreghisti o semplicemente appiattiti su una tifoseria organizzata alla quale ama rivolgersi?

Non si sa. Vedremo se l’uscita di Toti porterà con sè una battuta d’arresto anche alla macchina organizzativa societaria perché, se così fosse, anche i personaggi che si occupano in Società di sezioni specifiche, se non avranno la possibilità di operare con un minimo di funzionalità, se ne andranno pure loro e non possiamo certo fargliene una colpa. O si mettono le persone in grado di poter operare, altrimenti perché dovrebbero essere solo loro a farsi carico di certi particolari quando quelli che nei passati momenti felici si sono riempiti di gloria e di soldi sono spariti?

La partita.

Primo tempo. Rebuffi insiste con il 4-2-3-1 mentre è difesa a tre per i toscani. Il nuovo mister, viste le poche sedute d’allenamento a disposizione, ha preferito non cambiare nulla rispetto al passato. A tal riguardo il mister toscano si è rilevato molto cauto mentre il nostro Rebuffi ci ha fin qui abituato a cambiamenti repentini e sostanziali dei moduli. O Rebuffi è bravissimo a insegnarli oppure spera che l’improvvisazione dei suoi ragazzi paghi. Purtroppo, per far “digerire” a un collettivo un nuovo modulo trovando equilibri utili, è un lavoro metodico e non basta spostare avanti o indietro di una decina di metri un ragazzo piuttosto che un altro.

Primi 20’ del match coi Grigi non pervenuti, anzi sono proprio gli Aquilotti a farsi vedere e dirigere le operazioni. Per fortuna il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e al 22’ è Rota a ribadire in rete una girata di testa maldestra di Checchi che raccoglie la palla su corner: 1-0 per i padroni di casa, anche se un’azione di gioco vera da parte dei Grigi non l’abbiamo ancora vista.

Al 38’ invece buona opportunità per i toscani ma la palla si spegne in angolo.

Primo tempo quindi nel quale abbiamo preferito la vivacità e il coraggio degli ospiti ma un corner fortunato ha fin qui segnato il risultato.

Le Pagelle

Marietta 6,5 (nella foto) – Praticamente mai impegnato nel primo tempo. Gran parata al 77’ che salva il risultato.

Rota 6 (45’) – senza acuti per il greco, gol a parte naturalmente.

Checchi 6,5 – A parte il tocco maldestro in area avversaria in occasione del gol di Rota niente da segnalare, almeno nei primi 45’. Poi arriva il suo gol ma la sufficienza se la prende non certo per quello che ha fatto nella sua zona naturale d’impiego.

Sini 6 – Senza infamia senza lode, un po’ in ombra rispetto al suo standard consueto.

Nunzella 6,5 – Bene sulla sua fascia, almeno per i primi 45’. Certo, è un calciatore il quale ha dimostrato fin qui di poter essere affidabile. Bene anche la ripresa.

Nichetti 5 – Mediamo incontrista. La sua partenza è sciagurata, fra errori senza scusanti (15’) e dimenticanze colpevoli. Mai una cosa decente e positiva.

Speranza 6,5 – Meno male che la prima frazione di gioco dell’altro mediano incontrista, cioè lui, compensa i disastri di Nichetti. Il nostro ragazzotto migliora partita dopo partita, tende a sbagliare poco ed è sempre consistente.

Pellegrini 5,5 – È “uno dei tre” là davanti (si fa per dire) a supportare l’unica punta. Spesso è lui che deve essere supportato perché ancora acerbo.

Ghiozzi (87’) sv.

Martignago 6 – Si muove su tutto il fronte d’attacco e, qualche volta, mette ansia alla difesa ospite, come al 40’ grazie a un tiro improvviso da fuori. Ogni tanto indovina slalom vertiginosi ma senza una punta di riferimento è dura far del male agli avversari.

Sylla (80’) sv – Al rientro dopo due mesi a causa di un brutto infortunio. Per noi è un giocatore vitale, sia come caratteristiche sia come stazza fisica.

Lombardi 5,5 – Si danna l’anima sulla fascia ma il costrutto è poca roba. Nella ripresa si comporta come nel primo tempo.

Rizzo (73’) sv – È un terzino, un buon giocatore, svelto e consistente ma un terzino. Rebuffi ma proprio quello volevi fare? Togliere cioè una mezza punta per sostituirlo con un difensore di fascia?

Galeandro 5,5 – Al 45’ è bravo a duettare con Martignago, una tendenza che cresce per i due attaccanti mandrogni. Non è una punta di peso e i chiili mica te li regala qualcuno.

Nepi (74’) 6 – Finalmente un centravanti in campo con la maglia grigia. Una buona occasione a finire del recupero.