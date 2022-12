Arrestato un domenicano di 27 anni esperto in risse a colpi di cocci di bottiglia

Voghera – I Carabinieri della Compagnia di Voghera, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Pavia, nei confronti di R.E.J., 27 anni, domenicano dimorante a Voghera. L’uomo è ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio aggravato. I fatti risalgono al 31 maggio scorso quando l’indagato, secondo gli inquirenti, impugnando con entrambe le mani due colli di bottiglia, aveva colpito la vittima, di origine tunisina, al capo, al collo, al volto, all’addome e agli arti, facendola stramazzare a terra per cui si fratturava l’avambraccio sinistro. Il domenicano non si è limitato a mandare all’ospedale il tunisino poiché dieci giorni dopo faceva la stessa cosa in una rissa per bande tra extracomunitari nella zona del Castello Visconteo, in pieno centro. Anche in quel caso i 4 autori del fatto avevano usato cocci di bottiglia e sono stati arrestati il 20 ottobre 2022, dai Carabinieri della Compagnia di Voghera, al termine di un’articolata attività investigativa, e in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Pavia su richiesta della Procura per lesioni aggravate.