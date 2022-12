Depositate le motivazioni della sentenza: Roberto Rosso per i giudici scese a patti con la ‘Ndrangheta

Asti (Giulia Giraudo) – Per i giudici l’ex assessore di FdI Roberto Rosso “è sceso a patti con la ’ndrangheta in maniera consapevole” e “sapeva di avere a che fare con la ‘Ndranghéta, quando ha volontariamente stretto un patto elettorale”. Soldi in cambio di preferenze, nonostante la consapevolezza di venire comunque eletto alle elezioni politiche per il consiglio regionale del Piemonte del 26 maggio 2019. Il politico vercellese per i giudici “ha promesso a Francesco Viterbo e Domenico Garcea, per lui due sconosciuti , 15.000 euro, una cifra enorme, perché intendeva sfruttare il bacino elettorale della criminalità organizzata calabrese, non solo per procurarsi voti nei ceti popolari e dei meridionali”. Una sfrenata ricerca di consenso elettorale: c’è questo, secondo il giudice del Tribunale di Asti, dietro al patto che l’esponente di Fratelli d’Italia Roberto Rosso strinse con due personaggi legati alla Ndrangheta. Si legge nelle 1014 pagine delle motivazioni della sentenza con cui a giugno Rosso è stato condannato a 5 anni di carcere per voto di scambio nell’ambito del maxi processo Carminius-Fenice. I fatti si riferiscono alla campagna elettorale del 2019 per le Regionali dove Rosso, poi diventato assessore nella Giunta di centrodestra guidata da Alberto Cirio, era candidato con Fratelli d’Italia. Si legge del “pactum scelerum” di Rosso, stretto con Francesco Viterbo ( esponente della ‘ndrangheta di Carmagnola) e suo cugino Onofrio Garcea, conosciuti tramite l’amica Enza Colavita e l’intermediario Carlo De Bellis. I giudici hanno escluso anche la tesi secondo la quale Rosso sarebbe affetto da un disturbo bipolare. “È totalmente da escludere – recita la sentenza -, alla luce della ricostruzione del fatto e delle menzogne dell’imputato, che il patto con Garcea e Viterbo possa essere avvenuto per gli effetti distorsivi di un disturbo bipolare che avrebbe privato l’imputato di capacità di intelletto e discernimento: affermarlo sarebbe persino offensivo per un politico della storia e della levatura dell’onorevole Roberto Rosso”. Il partito FdI si è costituito parte civile contro Rosso ottenendo un risarcimento danni di 75.000 euro per “ il danno all’immagine” subìto.