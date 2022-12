Disastro Ferrovie: treni freddi e in perenne ritardo, sciopero dei ferrovieri il 15 dicembre

Alessandria – Mentre i pendolari della provincia di Alessandria protestano per la situazione in cui versano le Ferrovie, con disagi ormai insopportabili, c’è anche la ciliegina sulla torta dello sciopero di quattro ore confermato ieri dalle segreterie regionali dei sindacati Filt-Cgil e Uil Trasporti nel pomeriggio di giovedì 15 dicembre dalle 14 alle 18. Insomma, siamo ormai alla farsa: i treni non funzionano e i ferrovieri scioperano. Su facebook i pendolari si scatenano e pubblicano perfino le foto dei tabelloni nelle stazioni che mostrano treni verso Milano in ritardo addirittura di 120, 150 o 160 minuti. Nel mirino dei pendolari è la società Trenord, che gestisce le linee in questione. Intanto fra Novi Ligure e Tortona, a causa dei lavori del Terzo valico, il traffico ferroviario da anni è sostituito dai bus, ma il servizio non soddisfa i pendolari che sui social definiscono insufficiente. Un disastro.