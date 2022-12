Vercelli – Stanotte un a banda di vandali ha distrutto il presepe allestito dal Comune in Piazza Cavour. Qualcuno, ha infierito sul bue e sull’ asino. Attualmente è in corso il sopralluogo della polizia locale, mentre dal Comune fanno sapere che si controlleranno le riprese delle telecamere per individuare i responsabili.

Foto tratta da “Prima Vercelli”