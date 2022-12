Tre morti e quattro feriti in un incidente stradale stanotte alle porte di Alessandria

Cantalupo – Sono tre i morti e quattro i feriti (trasportati agli ospedali di Alessandria e Novi) le vittime d’un impressionante incidente stradale che si è verificato stanotte alle quattro lungo la strada provinciale 244, alle porte di Alessandria. La zona è quella del passaggio a livello.

I morti sono due ragazzi di 23 e 21 anni, e una ragazza di 15, tutti alessandrini.

I feriti sono un 22enne che era al volante, un 21enne, una 17enne e una 16enne, anche in questo caso tutti di Alessandria: due sono in codice rosso e due in codice giallo.

Il conducente della vettura è piantonato all’ospedale dai Carabinieri in stato di arresto con l’accusa di omicidio stradale plurimo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la Pattuglia aveva notato il veicolo con a bordo i sette ragazzi – un suv Peugeot 807 – al quartiere Cristo mentre procedeva zigzagando e, per questo motivo, aveva intimato l’alt accendendo i lampeggianti, ma alla richiesta di stop il guidatore avrebbe aumentato la velocità per cercare di scappare. Poi, durante l’inseguimento – che si è interrotto nella zona della scuola di Polizia – forse per la nebbia e l’asfalto viscido, il ragazzo alla guida ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada finendo la sua folle corsa nel cortile di un’abitazione della quale aveva scavalcato il muretto di recinzione (nella foto a destra tratta da Torino Today si notano tre cadaveri per terra coperti dal telo impermeabile giallo; in quella a sinistra la carcassa del suv portata via da un camioncino dell’Aci).

Sul posto, oltre ai Carabinieri e alle squadre del 118, anche i Vigili del Fuoco con due squadre impegnate per oltre 3 ore.

La SP 244 è stata chiusa perché stamane sul posto era ancora presente l’auto uscita di strada sulla quale viaggiavano i sette giovani ed è stata riaperta verso le dieci. Intanto le Ferrovie informano che sulla linea Alessandria – San Giuseppe di Cairo il traffico è sospeso tra il capoluogo di provincia e Acqui Terme per il danneggiamento dell’impianto; riprogrammata l’offerta ferroviaria con un servizio di autobus sostitutivi.

Aggiornamento delle 16:00

Festeggiavano la vittoria del Marocco: salgono a quattro i morti che sono: Lorenzo Pantuosco di 23 anni, Lorenzo Vancheri di 21, Vincenzo Parisi sempre di 21, Denise Maspi di 15, e 3 feriti il bilancio dell’incidente di stanotte a Cantalupo. Il conducente dell’auto è nato in città da genitori di origine marocchina e sembra probabile che – considerando le origini della famiglia del conducente – il gruppo di amici stesse festeggiando con una bravata la qualificazione del Marocco alla semifinale dei Mondiali di calcio in Qatar.