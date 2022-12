Calcio Serie D – Derthona in contropiede, Pont Donnaz vince in souplesse

Tortona (Derthona 0 – Pont Donnaz 2) – Derthona carica in contropiede, Pont Donnaz argina in souplesse. Questa in estrema sintesi la fotografie di una gara vinta meritatamente dai Valdostani che hanno ragionato di più, mantenuto la calme per colpire con precisione. Confusionario il Derthona che ha attaccato molto ma è stato infilzato due volte da un un Pont Donnaz solido e concreto che torna alla vittoria. I nostri hanno giocato col cuore, hanno fatto vedere cose gradevoli, ma non va in gol: il tiro di Ciko al 12′ sugli sviluppi di una palla rubata da Giannone e rifinita da Romairone non sortisce l’esito voluto. Cinque minuti dopo sono gli ospiti a segnare su rigore per un fallo di mano in area di Procopio. Dal dischetto Jeantet non sbaglia. Reagiscono i Leoncelli e centrano il palo con Saccà al 22′. Nella ripresa il Derthona parte in quarta ma è punito da una discesa mozzafiato lungo il campo il campo di Jeantet che in qualche modo fa pervenire la sfera a Lala che non perdona.

Derthona 0 – Pont Donnaz 2

Derthona (4-2-3-1): Fiory, Tambussi, Agazzi, Fomov, D’Arrigo (30′ st D’Arcangelo), Procopio (43′ Daffonchio), Manasiev, Ciko, Giannone (5′ st D’Orazio), Saccà, Romairone. All. Chezzi.

Pdhae (3-4-3): Libertazzi, Sassi (29′ st Florio), Ferrando (12′ st Tourè), Grieco, Cottarelli, Bongani, Jeantet (13′ st Kambo), Lala, Raimondi (39′ st Crema), Marianeschi, Viberti (22′ st Yon). All. Parisi.

Arbitro: Dania di Milano.

Gol: 17′ Jeantet rig.; st 6′ Lala.

Espulsi: Marianeschi (P).

Corner: 10-1.