Dalla Liguria all’Austria in una “Crociera in Treno”

Tortona – Passerà anche da Tortona il nuovo “Orient Express” della Mitteleuropa. Oggi siamo già a oltre mille prenotazioni per il treno Genova- Monaco di Baviera, l’”Orient Express” de noantri. Un viaggio estremamente ricco di fascino per i paesaggi intonsi di una terra nel cuore d’Europa. Si tratta del nuovo treno Nightjet organizzato da Trenitalia e ÖBB che collega direttamente la Liguria a Vienna e Monaco di Baviera con due corse, andata e ritorno, tutte le notti, per cui si spera che feri anche qui da noi dato che siamo sulla linea e che quest’anno si celebrano i 170 anni della linea Torino – Genova voluta da Cavour. Il viaggio inaugurale è terminato stamane a Genova Principe, naturalmente con oltre 40 minuti di ritardo a causa del ghiaccio sulla linea, alla presenza del viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi e dell’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi. L’idea è quella di collegare di più l’Austria e la Germania alla Liguria passando per il Basso Piemonte (Alessandria). Questi treni si fermavano a Milano, da oggi arriveranno tutti a Genova e proseguiranno per La Spezia. Si tratta di un’offerta turistica che favorisce sia gli italiani che i tedeschi. La speranza è che vi sia una fermata anche ad Alessandria e una a Tortona per cui ci sarebbe un tragitto che toccherebbe le stazioni di La Spezia, poi Levanto (17.37), Rapallo (18.34), Genova Principe (19.50), Tortona, Pavia, Milano e poi l’Austria e la Baviera. Per il ritorno si parte da Monaco, poi Salisburgo, Vienna, Milano, Pavia, Tortona, Genova Principe, Rapallo, Levanto (10.44) e La Spezia (11.10). Questa è la tratta per cui ci si attende la maggiore presenza di turisti tedeschi e austriaci, un mercato tradizionalmente affezionato alla Liguria. Il nuovo Nightjet cerca di fare concorrenza al volo Genova-Vienna operato da Ryanair che risulta ovviamente più veloce (un’ora e mezza di viaggio) e decisamente competitivo anche dal punto di vista economico, considerando che a oggi le tariffe per il treno partono da 29,90 euro a persona (sola andata con viaggio in poltrona) ma per un posto in cabina doppia si spendono 90 euro a testa. Ma è un modo di viaggiare diverso rispetto all’aereo. Prima di tutto è più sostenibile, oggi è molto importante fare scelte consapevoli e da quel punto di vista non c’è paragone. E poi si viaggia di notte, si parte da Vienna e si arriva al mattino presto dormendo in treno, è molto comodo.