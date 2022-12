Genova: le aree ex-Ilva saranno utili per la logistica liguro-piemontese?

Genova – Impossibile riempire tutte le aree ex-Ilva d’acciaio, meglio utilizzarle per altri scopi, per esempio per la logistica retro-portuale. Sul destino dello stabilimento di Genova-Cornigliano, dopo l’accordo di programma che nel 2005 sancì la chiusura dell’altoforno, si rinunciava all’attività a caldo a fianco del quartiere, ma si manteneva l’occupazione per implementare la nuova logistica grazie a 1,1 milioni di metri quadrati, uno spazio enorme per una moderna piattaforma logistica sul mare. Il sindaco di Genova Marco Bucci sta pensando seriamente a questo progetto che potrebbe favorire nuove aziende interessate a basarsi a Genova. Ma Cornigliano non è l’unica area sfruttabile in quanto vi sono molte aree industriali dismesse che possono essere utilizzate.