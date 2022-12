Nella classifica delle province Alessandria arretra e Asti avanza

Alessandria (Max Corradi) – Nella classifica delle province italiana stilata ogni anno da Il Sole 24 Ore, balza evidente il segnale dell’arretramento del Mezzogiorno, allargando il divario col resto del Paese. Nella nostra provincia l’unica a guadagnare posizioni (ben 10) è Asti, mentre noi mandrogni perdiamo un’altra piazza e siamo al 71° posto.

L’indagine fotografa il livello di benessere nei territori in base a:

1. ricchezza e consumi;

2. affari e lavoro;

3. ambiente e servizi;

4. demografia, società e salute;

5. giustizia e sicurezza;

6. cultura e tempo libero.

Oggi è Bologna la provincia italiana prima della classe. Sul podio ci sono anche Bolzano e Firenze, terza dopo una scalata di otto posizioni rispetto al 2021, che diventano 24 se si fa un salto indietro al 2020. Tra le prime dieci entra anche Parma al 9° posto, con Reggio Emilia a breve distanza al 13°. La Lombardia mantiene sei province tra le prime 30, mentre guadagnano terreno Cremona (11ª, +26 posizioni), Bergamo (14ª, +25 posizioni), Sondrio (15ª, + 14 posizioni) e Lodi (49ª, + 8 posizioni) e retrocedono le altre tra cui Como (-11) e Mantova (-16). Scende anche Monza e Brianza (-9). Peggiora la città metropolitana di Milano che nel 2022 era in seconda posizione e oggi scivola all’ottavo posto, mentre Roma perde 18 posizioni e si attesta al 31° posto, poco sotto Genova (27ª). Seguono Torino al 40° posto (-12 rispetto al 2021), Palermo all’88° e Napoli al 98°, in discesa di otto posizioni.