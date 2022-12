Auto si scontra con un camion in galleria, morta una professoressa acquese di 59 anni

Asti – Incidente mortale ieri verso le 12:30 lungo la statale 456 del Turchino, nei pressi di Isola d’Asti: coinvolti un’auto, una Dacia Logan Station Wagon e un camion Iveco, in prossimità della galleria Molini d’Isola. Morta la conducente dell’auto, Claudia Brusasco di 59 anni, un’insegnante di matematica all’Istituto Montalcini e residente ad Acqui Terme. Ieri era il suo giorno libero. Ancora da chiarire le cause dello scontro. L’auto è finita contro le pareti del tunnel e le lamiere anteriori si sono accartocciate. Il camionista, illeso, e altri automobilisti hanno cercato di prestare alla donna i primi soccorsi. Poi qualcuno ha dato l’allarme. Secondo i primi accertamenti il camion e l’auto sono stati trovati dai soccorritori nella corsia opposta a quella che avrebbero dovuto percorrere. Nella galleria ci sono linea di mezzeria continua e divieto di sorpasso, ma non si esclude un frontale con la Dacia che avrebbe poi fatto un giro su se stessa. Claudia Brusasco lascia due figli. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. La circolazione è stata temporaneamente indirizzata sulla rete stradale limitrofa, e ripristinata intorno alle 18:00.