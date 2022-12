I nuovi treni Caravaggio da domenica 11 dicembre in servizio anche sulla linea per Milano

Alessandria – Con l’entrata in vigore dell’orario invernale i nuovi treni Caravaggio hanno inaugurato la linea per Milano (Alessandria, Tortona, Voghera, Pavia, Milano). Tre convogli ad alta capacità sono entrati in servizio effettuando 22 delle 31 corse complessive. Circa le linee Alessandria-Mortara-Milano e Alessandria-Torreberetti-Pavia, per il proseguimento dei lavori di potenziamento infrastrutturale, nella tratta Valenza-Alessandria, alcune corse avranno origine o destinazione a Valenza. Fra Valenza e Alessandria, i collegamenti saranno garantiti da bus sostitutivi o da altri treni. Con le nuove immissioni, in totale sono 81 i nuovi treni entrati in circolazione, dei 222 acquistati da Regione Lombardia per Trenord con un investimento di 2 miliardi di euro.