Pallacanestro Serie B – Nel posticipo di ieri Junior Casale prevale nettamente sul Langhe e Roero

Casale Monferrato (Casale 90 – Langhe e Roero 55) – Partita a senso unico a favore dei padroni di casa. Quattro giocatori in doppia cifra, Riva 18, Saladini 15, Jovanovic 12 e Ruiu con 10. Nella terza frazione di gara i Rossoblù aumentano decisamente il divario mettendo in difficoltà gli ospiti. Alla sirena del parziale la Junior è già avanti 70-44. L’ultimo quarto procede sulla stessa falsariga, coi casalesi assolutamente padroni della partita. È la seconda vittoria consecutiva per la Junior Casale.