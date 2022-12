Due finanzieri in servizio salvano la vita a una bimba di un mese che stava soffocando

Alessandria – Due militari della Guardia di Finanza, il Maresciallo Antonio D’Eustacchio e il Vicebrigadiere Marco De Musso, si sono improvvisati sanitari del 118 salvando la vita a una bimba di un mese che stava soffocando. Mentre erano di servizio in Corso Roma hanno incrociato una donna che chiedeva aiuto per la piccola Sofia che non riusciva più a respirare. I finanzieri sono subito intervenuti attuando la tecnica Gas (Guardo, Ascolto, Sento) appresa in addestramento e dato istruzioni alla donna per mantenere la figlia in posizione di sicurezza. Quindi l’hanno fatta salire nella macchina di servizio e si sono diretti all’Ospedale Infantile dove la piccola è stata subito ricoverata e curata. Ora sta bene.