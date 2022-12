Stordisce in casa una donna di 83 anni con un narcotico spray e le porta via ori e denaro

Novi Ligure – È riuscito a far perdere le proprie tracce l’autore d’una rapina ai danni di una signora di 83 anni in un appartamento di Via Ovada. L’anziana stava rincasando dopo aver fatto la spesa e, dopo aver aperto la porta d’entrata, è stata avvicinata da un giovane che le ha spruzzato in faccia un narcotico spray per cui è rimasta stordita ed è stata fatta sedere. Quindi, in uno stato di trance, ha indicato dove erano gli ori. Il ladro ha poi continuato la rapina frugando nei cassetti e portando via tutto quanto avesse un valore, contante compreso. Dopo il furto, quando la donna è tornata in sé ha chiamato la figlia che ha allertato i Carabinieri, ma quando sono giunti sul posto del ladro non c’era più traccia.