Urta col camioncino un pedone al mercato e poi scappa: rintracciato e denunciato

Novi Ligure — È stato rintracciato e denunciato grazie alle telecamere di sorveglianza il camionista che stamane poco prima delle nove ha investito un pedone in Piazza XX Settembre davanti al Bar del Peso durante il mercato e poi s’è dato alla fuga. Per fortuna la persona investita non ha riportato gravi lesioni ma è stato comunque ricoverato al San Giacomo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che, grazie anche alle testimonianze raccolte, sono risaliti sia alla proprietà dell’autocarro che alle generalità del conducente. Convocato immediatamente negli uffici del comando della Polizia Urbana, sarà sanzionato per violazione al codice della strada relativamente alla mancata precedenza al pedone e denunciato all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso.