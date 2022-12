Da FLC – CGIL Alessandria – Alessia Tripoli eletta segretaria provinciale

Alessandria, 14 Dicembre – Nell’ambito del V Congresso della FLC CGIL provinciale, Alessia Tripoli è stata eletta Segretaria Provinciale della FLC CGIL Alessandria. L’assemblea generale della FLC CGIL provinciale, alla presenza del Segretaria Generale della FLC CGIL Piemonte Luisa Limone, ha eletto oggi, con l’unanimità di voti favorevoli, la nuova Segreteria Provinciale.

“I temi che dovremmo affrontare sono molteplici e complessi. A chi evita confronto e discussione dobbiamo dimostrare che la partecipazione e un ruolo attivo della FLC, è l’unica via per uscire dallo stato emergenziale e di crisi in cui ci troviamo e per uscirne migliori di prima.

Dobbiamo essere un sindacato capace di confronto – dice Alessia Tripoli – e di proposte, in grado di puntare con tutte le sue e nostre energie sull’unità interna e sull’unità del mondo del lavoro, della scuola e di tutti i settori che rappresentiamo. È indispensabile lavorare per rafforzare l’identità del nostro sindacato, allargare la rappresentanza e farla valere sui tavoli di contrattazione. C’è bisogno di ripartire – aggiunge Tripoli – sempre dalle lavoratrici e dei lavoratori di tutta la comunità educante per costruire con loro e per loro, le basi per riequilibrare le disuguaglianze e porre le condizioni migliori e sane per un percorso virtuoso di crescita della FLC. La coesione resta per me il presupposto per la costruzione dell’unità della nostra organizzazione. L’unità, la solidarietà e la lealtà danno il senso di appartenenza a un’organizzazione che ha un suo progetto di cambiamento d’una società che continua a produrre disparità e disuguaglianze. Che la volontà di essere protagonista del cambiamento, non sia soltanto l’indicazione di semplici scelte politiche, ma il segno di un’identità… e noi compagne e compagni dobbiamo partire da qui, dal rafforzamento di questa identità”.

Non mancano parole per i collaboratori più vicini “Il lavoro di squadra è il segreto che consente alle persone comuni di raggiungere risultati non comuni”.

Queste sono le prime dichiarazioni della neo eletta Segretaria Generale FLC CGIL Alessandria.