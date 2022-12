Mette del Vinavil nella serratura e blocca la porta del Municipio: rinviato a giudizio

Vercelli – Gli avevano fatto due multe a Greggio che riteneva ingiuste e ha protestato ma nessuno gli ha dato retta, così ha preso una confezione di Vinavil e, nottetempo, l’ha infilata nella serratura dell’ufficio comunale della Polizia Locale di Greggio e ha iniettato la colla bloccando la porta. Quando il vigile ha cercato di entrare non ce l’ha fatta, ha dato l’allarme ed è arrivato il falegname che ha scardinato la porta. L’autore del gesto è un uomo di 47 anni di Vercelli. Stabilita la citazione diretta davanti al giudice Angelica Cardi in rito monocratico: l’accusa è danneggiamento, contestazione in questo caso considerata reato perché il gesto è stato compiuto su un edificio pubblico. Il fatto risale al 4 gennaio scorso dopo che un agente della polizia locale di Greggio si era presentato dai carabinieri raccontando che quando aveva provato ad aprire la porta di ingresso del municipio aveva trovato la serratura bloccata. Qualcuno ci aveva messo della colla. Sono scattate le indagini e gli uomini della Benemerita si sono avvalsi dei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza notando la presenza di una figura che a piedi arrivava da una via periferica, si fermava qualche istante davanti alla porta del municipio per poi andarsene. Sono state controllate le immagini di altre telecamere, tra cui quelle di Oldenico. Qui i militari hanno notato il passaggio di un’auto che si dirigeva a Vercelli la stessa notte. Il proprietario del mezzo, Davide Ferraro, è stato convocato in caserma dove ha ammesso le responsabilità dicendo ci aver agito per rabbia dopo aver ricevuto 2 multe per eccesso di velocità rilevate da un autovelox a Greggio.