Per le vie di Casale Monferrato torna il Presepe Vivente

Casale Monferrato – L’appuntamento è per il pomeriggio di domenica prossima per il centro di Casale quando il Centro culturale Alberto Gai proporrà il presepe vivente. Si parte alle 16:00 davanti al Teatro Municipale dove si svolgerà la prima scena. Tutti i passanti saranno invitati a vivere la sacra rappresentazione non da spettatori ma da protagonisti, mescolandosi tra i figuranti in costume per accompagnare Maria e Giuseppe verso Betlemme. Dopo aver percorso Via Saffi e Piazza Mazzini si entrerà in Duomo dove si terrà la celebrazione della Novena.