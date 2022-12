Tir esce di strada, traffico rallentato tra Gamalero e Cassine

Gamalero – A causa dell’asfalto sdrucciolevole per la neve il traffico in tutta la provincia di Alessandria è fortemente rallentato. Oggi pomeriggio verso le due un Tir è uscito di strada lungo la SP30 nel tratto tra Cassine e Gamalero all’altezza dell’autovelox. Il traffico è stato deviato su una sola corsia dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente. Sul posto anche i tecnici del soccorso stradale insieme ai Vigili del Fuoco per rimuovere il pesante mezzo e trainarlo in officina. Nessun ferito. Sono molte le segnalazioni di veicoli che sono finiti fuoristrada. Incidente sulla A21 tra Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino. Code.