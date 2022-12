Stupinigi – Erano raccolti in preghiera per una famiglia in difficoltà nella “Taverna degli Angeli” quando dal viso della statua di Gesù è uscita una lacrima, che è stata filmata con un cellulare e postata sui social. I fatti risalgono all’8 dicembre 2022, ma si sarebbero ripetuti ancora un paio di volte. La statua è stata consegnata alla Curia che indagherà sul fenomeno con esami tecnici sul liquido sgorgato e radiografie.