Per la neve si ferma il calcio dilettanti

Alessandria – La Figc regionale a causa della neve che ha imbiancato tutti i campi da calcio ha deciso di sospendere le gare dei dilettanti. Si riprenderà l’8 gennaio con Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. La Seconda e la terza Categoria torneranno in campo il 22 gennaio, con l’ultimo turno dell’andata. Sabato 21 prima di ritorno per la Juniores regionale, il 21 e 22 anche per le Under 14, 15, 16 e 17.

Per la Coppa Italia femminile il ritorno dei quarti tra Acf Alessandria e Area Calcio si giocherà domenica 8.