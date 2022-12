Tutto il Piemonte sotto la neve

Torino – Dieci centimetri di Neve hanno causato molti disagi facendo scattare il livello giallo del piano neve. Amiat ha attivato una decina mezzi spandisale che sono stati impegnati nei diversi quartieri per interventi sulla piccola viabilità mentre stamane sono entrati inoltre in azione 250 netturbini e 300 spalatori. Già dal pomeriggio di ieri Gtt ha inoltre attivato 12 squadre di spalatori (più di 100 in tutto) per provvedere allo spargimento di sale e alla pulizia delle fermate.

Asti – Quasi tutte le scuole chiuse in provincia di Asti a causa dell’abbondante nevicata di ieri con problemi alla circolazione stradale per cui sono stati necessari molti interventi da parte dei Vigili del Fuoco che si sono attivati tutto il giorno sia con le squadre del comando provinciale di via monsignor Marello che coi distaccamenti volontari di Villanova d’Asti, Cocconato e Canelli con una trentina di interventi per recuperare automobili e autoarticolati bloccati nella neve o finiti fuori strada, fortunatamente senza particolari conseguenze per gli occupanti. Per quanto concerne le scuole la chiusura è generalizzata a parte qualche eccezione a Nizza Monferrato Simone Nosenzo, San Damiano, Moncalvo, Canelli, Villanova d’Asti, Baldichieri d’Asti e Cocconato dove le lezioni si svolgeranno regolarmente.

Vercelli – Spargisale in corso Italia, non spazzaneve in azione. Le auto circolano lentamente in attesa del Piano Neve. Intanto si verificano incidenti stradali come di Piazza Lazio angolo Corso De Rege verso le quattro del pomeriggio di ieri dove un’auto ha abbattuto un palo.

C’era qualcuno che parlava di riscaldamento climatico?

Foto tratte da: La Voce di Asti e Prima Vercelli