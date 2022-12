Al via in Piemonte la “Mutua per gli animali”

Torino – In tutta la regione saranno sei gli ambulatori veterinari pubblici per garantire prestazioni sanitarie gratuite a favore degli animali di proprietà delle persone in carico ai servizi sociali. È il primo passo verso una vera e propria mutua per gli animali da affezione, ed è il primo esperimento in Italia. La decisione è stata presa venerdì in giunta per iniziativa dell’assessore regionale con delega al Benessere Animale, Chiara Caucino. Ogni area avrà una Asl capofila che gestirà il progetto e che qui nel Basso Piemonte sarà molto probabilmente quella di Alessandria. Gli ambulatori serviranno le 260.000 persone in carico ai servizi sociali – buona parte delle quali possiede un animale d’affezione – e garantiranno le prestazioni di base. Saranno operativi entro il 30 giugno prossimo.