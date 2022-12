Disastro Ferrovie: altri due treni soppressi, precedenza alle merci, pendolari disperati

Ovada – Il treno delle 11,17 da Acqui a Genova e quello delle 11,13 da Genova ad Acqui non fermano più a Ovada per cui Trenitalia li ha sostituiti con autobus. Motivo? Ma è sempre lo stesso: nuovi cantieri per manutenzione. Sulla tratta circolavano 20 treni merci al giorno, ma ora ce ne saranno altri 20. Urge un intervento strutturale sulla linea. I lavori dureranno otto mesi. Il problema maggiore è che gli autobus impiegano mezzora in più, senza contare gli imprevisti sull’A26. Per molti sarà impossibile arrivare in orario. Si dà la precedenza alle merci mentre dovrebbe essere il contrario dando la precedenza ai pendolari che vanno a Genova per lavorare o per studiare.