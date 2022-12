Da Radio BBSI – “Il Natale di paglia” rivive ancora una volta nella riduzione radiofonica di Radio BBSI

Da alcuni anni la rappresentazione del “Natale di Paglia” non va più in scena, con l’eccezione di una versione ridotta ripresa dai giovani amici della Gambarina nel 2019. Come succede ormai da anni, per evitare che si perda un pezzo importante della nostra tradizione, ancora una volta sarà la trasmissione curata da Piercarlo Fabbio a Radio BBSI, La mia cara Alessandria, a fare da supplenza alla messa in scena teatrale che non potrà essere realizzata. Sarà la settima edizione per la cosiddetta riduzione radiofonica, che raccoglie i passi più salienti de Il Natale di Paglia del Museo della Gambarina.

Il Natale di Paglia è una delle più belle narrazioni del Natale delle nostre parti, tra vigilia, presepe, pastori che parlano con le stelle comete, nonne che raccontano nella stalla vecchie storie, crumbot e ciaramelle, ricordi di una guerra che mette in trincea anche gli affetti e i sentimenti.

Per il Natale 2022 la versione radiofonica riprende il restyling 2021, soprattutto nelle musiche che accompagnano la lettura dei testi effettuata da Piero Teseo Sassi, Rossella Mainetto, David Turri, Simona Robotti e Gianni Pasino. Voce narrante: Piercarlo Fabbio, che ha anche curato la regia. Praticamente l’intera squadra di LMCA, compresa la messa in onda curata da Ksenia Chernousova, integrata dalle più belle voci degli amici del Museo. Voci che si ripropongono anche nella musica, come

quella di Chacho Marchelli, che insieme ai Tre Martelli, lega e interconnette le letture dei testi.

“Quest’anno si è voluto riproporre la tradizione – spiega Piercarlo Fabbio, che ha anche curato la regia radiofonica – visto che ormai la nostra trasmissione si è trasformata da supplente e provvisoria a stabile appuntamento. Peccato che non sia possibile affiancarla alla rappresentazione teatrale, anche se penso che le voci e la scelta calibrata delle musiche possano far valutare Il Natale di Paglia come qualcosa di autonomo e non solo di evocativo”.

Tra le musiche, anche gli interventi di Aldino Leoni (di cui si legge anche una poesia), accompagnato da Mario Martinengo.

La prima andrà in onda martedì 20 dicembre alle 12,15 (Il Natale di Paglia in radio dura poco più di un’ora) sulla frequenza di Radio BBSI (FM 99,6). Il Natale di Paglia in radio replicherà Domenica 25 dicembre, giorno di Natale, alla stessa ora. È possibile ascoltarla anche in streaming sul sito di Radio BBSI.

“Il Natale di Paglia è una produzione che ha radici ultraventennali e nel corso del tempo ha ricevuto le più diverse e preziose collaborazioni -racconta la maestra Elena Garneri del Museo della Gambarina – come quella di Aldino Leoni, tanto per fare un nome su tutti, ma i protagonisti di questa narrazione sono stati tantissimi e ritengo impossibile citarli tutti. Con la trasmissione radiofonica aggiungiamo un tassello ai modi in cui il Natale di Paglia può essere proposto e magari riascoltato”.

“Il Natale dell’era delle pandemie non ancora sopite e di una sanguinosa guerra in Europa – conclude Piercarlo Fabbio – è diverso, ma si avvicina ad un modello povero e autarchico com’era quello delle nostre campagne tra Ottocento e Novecento. Non tanto come mezzi, ma come spirito. Così quest’anno sentire il Natale di Paglia, le sue parole, le sue musiche, penso sia un’esperienza che spinge alla pacatezza e alla gioia”.