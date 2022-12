Giovane africano prima litiga con un connazionale, poi si denuda e corre in Corso Matteotti ad Asti a tre gradi sottozero

Asti – Con ogni probabilità al giovane africano che correva nudo in centro città con temperatura di meno tre gradi sarà disposto il provvedimento Tso alla “neurodeliri”. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri quando il ragazzo, che vive in un alloggio di Corso Matteotti, ha cominciato a litigare in strada con un connazionale – entrambi sono risultati essere ubriachi – e dalle parole sono passati ai fatti iniziando una violenta colluttazione. Alla fine il giovane extracomunitario che vive in corso Matteotti s’è denudato e ha iniziato a correre per strada nonostante il freddo polare e la neve a bordo strada. La scena è stata ripresa ed è finita su facebook. È stato bloccato da alcuni connazionali che hanno tentato di coprirlo con una giacca, ma non ci sono riusciti perché lui si è divincolato. Ha opposto molta resistenza anche quando hanno tentato di toglierlo dalla strada e dal pericolo di investimento. Sono intervenuti i Carabinieri che hanno provveduto a fermarlo e a rivestirlo oltre a fermare l’altro. Entrambi sono finiti al pronto soccorso trasportati da due autoambulanze diverse per evitare che la colluttazione continuasse nel mezzo.

Foto tratta da La Nuova Provincia