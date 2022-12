Trotta di Roma ha promesso 10 autobus al Cit di Novi

Novi Ligure – Venerdì è stato firmato a Roma il contratto tra il Cit (Consorzio Intercomunale Trasporti) di Noi e la Trotta di Roma controllante del Cit all’85% per la fornitura di 10 autobus in comodato d’uso da gennaio 2023.

Ora il tribunale deve ratificare la fusione societaria partita tre anni fa, che vedrà la Trotta entrare per quasi l’85% della maggioranza azionaria.