Voghera – È entrata in servizio alla caserma di Via Turati una comandante dei pompieri donna, Teresa di Francesco che arriva da Roma, assegnata dal comando provinciale di Pavia, distaccamento di Voghera. La comandante è specializzata nella tecnica Usar (Urban Search And Rescue) usata per affrontare al meglio le attività di soccorso in macerie derivanti da eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici.